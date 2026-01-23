EQS-AFR: UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UBS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Hiermit gibt die UBS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 31.07.2026Ort: https://www.ubs.com/global/de/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389 Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 31.07.2026Ort: https://www.ubs.com/global/en/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389

