23.01.2026 13:05:23

EQS-AFR: UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UBS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.01.2026 / 13:05 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die UBS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.ubs.com/global/de/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.ubs.com/global/en/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389

23.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: UBS AG
Bahnhofstrasse 45
8098 Zürich
Schweiz
Internet: www.ubs.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2265278  23.01.2026 CET/CEST

