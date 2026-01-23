UBS Aktie
EQS-AFR: UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UBS AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die UBS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.ubs.com/global/de/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.07.2026
Ort: https://www.ubs.com/global/en/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389
