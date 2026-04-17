UBS Aktie
WKN DE: UB0BL6 / ISIN: CH0024899483
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17.04.2026 12:14:03
EQS-AFR: UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UBS AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die UBS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.ubs.com/global/de/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://www.ubs.com/global/en/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389
17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|UBS AG
|Bahnhofstrasse 45
|8098 Zürich
|Schweiz
|Internet:
|www.ubs.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2310542 17.04.2026 CET/CEST
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