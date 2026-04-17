EQS-AFR: UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UBS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



17.04.2026 / 12:14 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

Hiermit gibt die UBS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.04.2026Ort: https://www.ubs.com/global/de/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389 Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.04.2026Ort: https://www.ubs.com/global/en/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389

17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News