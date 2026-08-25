EQS-AFR: UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UBS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



25.08.2026 / 09:27 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026

Ort:

Hiermit gibt die UBS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 28.10.2026Ort: https://www.ubs.com/global/en/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389 Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 28.10.2026Ort: https://www.ubs.com/global/de/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389

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