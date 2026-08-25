UBS Aktie
WKN DE: UB0BL6 / ISIN: CH0024899483
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25.08.2026 09:27:13
EQS-AFR: UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UBS AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die UBS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026
Ort: https://www.ubs.com/global/en/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026
Ort: https://www.ubs.com/global/de/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389
25.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|UBS AG
|Bahnhofstrasse 45
|8098 Zürich
|Schweiz
|Internet:
|www.ubs.com
|LEI Code:
|BFM8T61CT2L1QCEMIK50
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2388240 25.08.2026 CET/CEST
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