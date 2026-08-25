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WKN DE: UB0BL6 / ISIN: CH0024899483

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25.08.2026 09:27:13

EQS-AFR: UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UBS AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
UBS AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

25.08.2026 / 09:27 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die UBS AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026
Ort: https://www.ubs.com/global/en/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 28.10.2026
Ort: https://www.ubs.com/global/de/investor-relations/events/calendar.html#tab-581730389

25.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: UBS AG
Bahnhofstrasse 45
8098 Zürich
Schweiz
Internet: www.ubs.com
LEI Code: BFM8T61CT2L1QCEMIK50

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2388240  25.08.2026 CET/CEST

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