EQS-AFR: UniCredit Bank GmbH: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: UniCredit Bank GmbH
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
UniCredit Bank GmbH hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 13, 2026
Address: https://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/de/ueber-uns/investor-relations/berichte.jsp
Language: English
Date of disclosure: March 13, 2026
Address: https://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/de/ueber-uns/investor-relations-en/reports.jsp
