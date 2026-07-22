HypoVereinsbank Aktie
WKN: 802200 / ISIN: DE0008022005
|
22.07.2026 10:46:13
EQS-AFR: UniCredit Bank GmbH: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: UniCredit Bank GmbH
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
UniCredit Bank GmbH hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 06, 2026
Address: https://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/de/ueber-uns/investor-relations/berichte.jsp
Language: English
Date of disclosure: August 06, 2026
Address: https://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/de/ueber-uns/investor-relations-en/reports.jsp
22.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|UniCredit Bank GmbH
|Arabellastraße 12
|81925 München
|Germany
|Internet:
|www.hvb.de/ir
|LEI Code:
|2ZCNRR8UK83OBTEK2170
|End of News
|EQS News Service
|
2369930 22.07.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu HypoVereinsbank
Analysen zu HypoVereinsbank
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut und EZB-Entscheid: ATX und DAX tief im Minus -- US-Börsen schwach -- Asiens Börsen beenden Handel fester
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex notieren am Donnerstag schwächer. Die US-Börsen geben ebenfalls nach. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag nach oben.