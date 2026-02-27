HypoVereinsbank Aktie
WKN: 802200 / ISIN: DE0008022005
|
27.02.2026 07:59:13
EQS-AFR: UniCredit Bank GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UniCredit Bank GmbH
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die UniCredit Bank GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026
Ort: https://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/de/ueber-uns/investor-relations/berichte.jsp
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.03.2026
Ort: https://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/de/ueber-uns/investor-relations-en/reports.jsp
27.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|UniCredit Bank GmbH
|Arabellastraße 12
|81925 München
|Deutschland
|Internet:
|www.hvb.de/ir
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2282582 27.02.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!