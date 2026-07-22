HypoVereinsbank Aktie
WKN: 802200 / ISIN: DE0008022005
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22.07.2026 10:46:13
EQS-AFR: UniCredit Bank GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UniCredit Bank GmbH
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die UniCredit Bank GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/de/ueber-uns/investor-relations/berichte.jsp
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.hypovereinsbank.de/portal?view=/de/ueber-uns/investor-relations-en/reports.jsp
22.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|UniCredit Bank GmbH
|Arabellastraße 12
|81925 München
|Deutschland
|Internet:
|www.hvb.de/ir
|LEI Code:
|2ZCNRR8UK83OBTEK2170
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2369930 22.07.2026 CET/CEST
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