Uniper Aktie
WKN DE: UNSE02 / ISIN: DE000UNSE026
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04.05.2026 08:00:04
EQS-AFR: Uniper SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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EQS Preliminary announcement financial reports: Uniper SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Uniper SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://www.uniper.energy/de/investoren/finanzberichte-und-praesentationen
Language: English
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: https://www.uniper.energy/investors/reports-and-presentations
04.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Uniper SE
|Holzstraße 6
|40221 Dusseldorf
|Germany
|Internet:
|www.uniper.energy
|End of News
|EQS News Service
|
2316844 04.05.2026 CET/CEST
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