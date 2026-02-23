Uniper Aktie
WKN DE: UNSE02 / ISIN: DE000UNSE026
|
23.02.2026 08:00:04
EQS-AFR: Uniper SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Uniper SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Uniper SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort: https://www.uniper.energy/de/investoren/finanzberichte-und-praesentationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort: https://www.uniper.energy/investors/reports-and-presentations
23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Uniper SE
|Holzstraße 6
|40221 Düsseldorf
|Deutschland
|Internet:
|www.uniper.energy
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2277666 23.02.2026 CET/CEST
