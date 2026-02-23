Uniper Aktie

WKN DE: UNSE02 / ISIN: DE000UNSE026

23.02.2026 08:00:04

EQS-AFR: Uniper SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Uniper SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Uniper SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.02.2026 / 08:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Uniper SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort: https://www.uniper.energy/de/investoren/finanzberichte-und-praesentationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.03.2026
Ort: https://www.uniper.energy/investors/reports-and-presentations

23.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Uniper SE
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
Deutschland
Internet: www.uniper.energy

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2277666  23.02.2026 CET/CEST

