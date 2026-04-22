UNIQA Insurance Aktie
WKN: 82110 / ISIN: AT0000821103
|
22.04.2026 08:52:53
EQS-AFR: UNIQA Insurance Group AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: UNIQA Insurance Group AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die UNIQA Insurance Group AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/publications/uniqainsgroupag-2025-12-31-1-de.zip
Bemerkungen:
uniqainsgroupag-2025-12-31-1-de
22.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|UNIQA Insurance Group AG
|Untere Donaustraße 21
|1029 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.uniqagroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2312574 22.04.2026 CET/CEST
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