EQS-AFR: UNIQA Insurance Group AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: UNIQA Insurance Group AG / Veröffentlichung von Finanzberichten

UNIQA Insurance Group AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



20.08.2026 / 12:21 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die UNIQA Insurance Group AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/publications/UNIQA_Halbjahresfinanzbericht_2026.pdf Sprache: EnglischOrt: https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/publications/UNIQA_Half-Year_Financial_Report_2026.pdf

20.08.2026 CET/CEST

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