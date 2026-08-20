EQS-AFR: UNIQA Insurance Group AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: UNIQA Insurance Group AG / Release of Financial Reports

UNIQA Insurance Group AG: Release of a Financial report



20.08.2026 / 12:21 CET/CEST

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Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG



Language: German

Address:



Language: English

Address:

UNIQA Insurance Group AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/publications/UNIQA_Halbjahresfinanzbericht_2026.pdf Language: EnglishAddress: https://www.uniqagroup.com/grp/investor-relations/publications/UNIQA_Half-Year_Financial_Report_2026.pdf

20.08.2026 CET/CEST

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