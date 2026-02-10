United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|
10.02.2026 09:40:43
EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: United Internet AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
United Internet AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte.html
Language: English
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports.html
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte.html
Language: English
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports.html
10.02.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|United Internet AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Germany
|Internet:
|www.united-internet.de
|End of News
|EQS News Service
|
2274006 10.02.2026 CET/CEST
|07:30
|United Internet Buy
|UBS AG
|15.01.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.01.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|05.01.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|10.12.25
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
