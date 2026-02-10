United Internet Aktie

United Internet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031

10.02.2026 09:40:43

EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

EQS Preliminary announcement financial reports: United Internet AG / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]

10.02.2026 / 09:40 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

United Internet AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Annual financial report

Language: German
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte.html

Language: English
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports.html

Report Type: Annual financial report of the group

Language: German
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte.html

Language: English
Date of disclosure: March 19, 2026
Address: http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports.html

10.02.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: United Internet AG
Elgendorfer Straße 57
56410 Montabaur
Germany
Internet: www.united-internet.de

 
End of News EQS News Service

2274006  10.02.2026 CET/CEST

