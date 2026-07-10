United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
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10.07.2026 11:00:04
EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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EQS Preliminary announcement financial reports: United Internet AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
United Internet AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 06, 2026
Address: http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte.html
Language: English
Date of disclosure: August 06, 2026
Address: http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports.html
10.07.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|United Internet AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Germany
|Internet:
|www.united-internet.de
|End of News
|EQS News Service
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2363796 10.07.2026 CET/CEST
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