United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|
16.04.2026 10:00:03
EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: United Internet AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
United Internet AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte.html
Language: English
Date of disclosure: May 12, 2026
Address: http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports.html
16.04.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|United Internet AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Germany
|Internet:
|www.united-internet.de
|End of News
|EQS News Service
|
2309698 16.04.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu United Internet AG
Analysen zu United Internet AG
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.03.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|25.03.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|25.03.26
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|United Internet Buy
|Deutsche Bank AG
|20.03.26
|United Internet Buy
|UBS AG
|19.03.26
|United Internet Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.04.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|26.11.25
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|United Internet AG
|28,04
|0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.