United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|
21.10.2026 10:00:01
EQS-AFR: United Internet AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: United Internet AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
United Internet AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte/
Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports/
21.10.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|United Internet AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Germany
|Internet:
|www.united-internet.de
|LEI Code:
|3VEKWPJHTD4NKMBVG947
|End of News
|EQS News Service
|
2419458 21.10.2026 CET/CEST
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|DZ BANK
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|DZ BANK
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|Deutsche Bank AG
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|United Internet Equal Weight
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|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
|17.03.26
|United Internet Equal Weight
|Barclays Capital
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