United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|
10.02.2026 09:40:43
EQS-AFR: United Internet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: United Internet AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die United Internet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports.html
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 19.03.2026
Ort: http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports.html
10.02.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|United Internet AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Internet:
|www.united-internet.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2274006 10.02.2026 CET/CEST
