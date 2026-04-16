United Internet Aktie
WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031
|
16.04.2026 10:00:03
EQS-AFR: United Internet AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: United Internet AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die United Internet AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: http://www.united-internet.de/investor-relations/publikationen/berichte.html
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2026
Ort: http://www.united-internet.de/en/investor-relations/publications/reports.html
16.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|United Internet AG
|Elgendorfer Straße 57
|56410 Montabaur
|Deutschland
|Internet:
|www.united-internet.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2309698 16.04.2026 CET/CEST
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