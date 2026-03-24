EQS-AFR: Uzin Utz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UZIN UTZ SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Uzin Utz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



24.03.2026 / 11:04 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

Hiermit gibt die Uzin Utz SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 31.03.2026Ort: https://de.uzin-utz.com/investoren/hauptversammlung/hauptversammlung-2026 Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 31.03.2026Ort: https://int.uzin-utz.com/investors/general-meeting/annual-general-meeting-2026 Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 31.03.2026Ort: https://geschaeftsbericht.uzin-utz.com/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 31.03.2026Ort: https://annualreport.uzin-utz.com/

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