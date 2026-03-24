UZIN UTZ Aktie
WKN: 755150 / ISIN: DE0007551509
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24.03.2026 11:04:13
EQS-AFR: Uzin Utz SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: UZIN UTZ SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Uzin Utz SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://de.uzin-utz.com/investoren/hauptversammlung/hauptversammlung-2026
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://int.uzin-utz.com/investors/general-meeting/annual-general-meeting-2026
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://geschaeftsbericht.uzin-utz.com/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort: https://annualreport.uzin-utz.com/
24.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Uzin Utz SE
|Dieselstraße 3
|89079 Ulm
|Deutschland
|Internet:
|https://de.uzin-utz.com/
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2296724 24.03.2026 CET/CEST
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