VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
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08.05.2026 17:30:04
EQS-AFR: Verbio SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
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EQS Preliminary announcement financial reports: Verbio SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Verbio SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.verbio.de/investor-relations/berichte-praesentationen-earnings-calls/
Language: English
Date of disclosure: May 13, 2026
Address: https://www.verbio.de/en/investor-relations/reports-presentations-earnings-calls/
08.05.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Verbio SE
|Thura Mark 18
|06780 Zörbig
|Germany
|Internet:
|www.verbio.de
|End of News
|EQS News Service
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2324238 08.05.2026 CET/CEST
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