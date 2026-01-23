EQS-AFR: Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Verbio SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.02.2026

Ort:

Hiermit gibt die Verbio SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 12.02.2026Ort: https://www.verbio.de/investor-relations/berichte-praesentationen-earnings-calls/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 12.02.2026Ort: https://www.verbio.de/en/investor-relations/reports-presentations-earnings-calls/

