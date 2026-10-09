VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

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WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

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09.10.2026 17:30:01

EQS-AFR: Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Verbio SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

09.10.2026 / 17:30 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Verbio SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.verbio.de/investor-relations/berichte-praesentationen-earnings-calls/

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.verbio.de/en/investor-relations/reports-presentations-earnings-calls/

09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Verbio SE
Thura Mark 18
06780 Zörbig
Deutschland
Internet: www.verbio.de
LEI Code: 529900W51PINCFFALS96

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2324322  09.10.2026 CET/CEST

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