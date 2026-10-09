VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|
09.10.2026 17:30:01
EQS-AFR: Verbio SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
|
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Verbio SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Verbio SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.verbio.de/investor-relations/berichte-praesentationen-earnings-calls/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://www.verbio.de/en/investor-relations/reports-presentations-earnings-calls/
09.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Verbio SE
|Thura Mark 18
|06780 Zörbig
|Deutschland
|Internet:
|www.verbio.de
|LEI Code:
|529900W51PINCFFALS96
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2324322 09.10.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
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|EQS-AFR: Verbio SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
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|Jefferies & Company Inc.
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|Jefferies & Company Inc.
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