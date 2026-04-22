Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|
22.04.2026 13:39:43
EQS-AFR: Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Verbund AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die VERBUND AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG (ESEF)
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.verbund.com/media/eufdozbd/verbundag-2025-12-31-1-de.xbri
Sprache: Englisch
Ort: https://www.verbund.com/media/13kbtzgc/verbundag-2025-12-31-1-en.xbri
22.04.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VERBUND AG
|Am Hof 6A
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.verbund.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2313074 22.04.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Verbund AG
|
23.04.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime mittags in Rot (finanzen.at)
|
23.04.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX mittags leichter (finanzen.at)
|
22.04.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
22.04.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
22.04.26
|ATX-Handel aktuell: ATX verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
22.04.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
|
22.04.26
|EQS-AFR: Verbund AG: Release of a Financial report (EQS Group)
|
22.04.26
|EQS-AFR: Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)