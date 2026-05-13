Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
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13.05.2026 08:35:43
EQS-AFR: Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Verbund AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die VERBUND AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Quartalsbericht Q1
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.verbund.com/media/vpkjadfw/verbund-zwischenbericht-q1-2026-deutsch-final.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://www.verbund.com/media/5uoaeug2/verbund-interim-report-q1-2026-englisch-final.pdf
13.05.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VERBUND AG
|Am Hof 6A
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.verbund.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2326668 13.05.2026 CET/CEST
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