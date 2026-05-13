EQS-AFR: Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



13.05.2026 / 08:35 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartalsbericht Q1



Sprache: Deutsch

Ort:



Sprache: Englisch

Ort:

Hiermit gibt die VERBUND AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:Sprache: DeutschOrt: https://www.verbund.com/media/vpkjadfw/verbund-zwischenbericht-q1-2026-deutsch-final.pdf Sprache: EnglischOrt: https://www.verbund.com/media/5uoaeug2/verbund-interim-report-q1-2026-englisch-final.pdf

13.05.2026 CET/CEST

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