Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|
30.07.2026 08:50:33
EQS-AFR: Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Verbund AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die VERBUND AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.verbund.com/media/1sfoofk5/verbund-halbjahresfinanzbericht-2026-deutsch-final.pdf
Sprache: Englisch
Ort: https://www.verbund.com/media/5egl3i51/verbund-half-year-financial-report-2026-englisch-final.pdf
30.07.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VERBUND AG
|Am Hof 6A
|1010 Wien
|Österreich
|Internet:
|www.verbund.com
|LEI Code:
|5299006UDSEJCTTEJS30
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2374024 30.07.2026 CET/CEST
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