EQS-AFR: Verbund AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Verbund AG / Release of Financial Reports

Verbund AG: Release of a Financial report



22.04.2026 / 13:39 CET/CEST

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Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)



Language: German

Address:



Language: English

Address:

VERBUND AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.verbund.com/media/eufdozbd/verbundag-2025-12-31-1-de.xbri Language: EnglishAddress: https://www.verbund.com/media/13kbtzgc/verbundag-2025-12-31-1-en.xbri

22.04.2026 CET/CEST

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