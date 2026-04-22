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22.04.2026 13:39:43

EQS-AFR: Verbund AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Verbund AG / Release of Financial Reports
Verbund AG: Release of a Financial report

22.04.2026 / 13:39 CET/CEST
Announcement according to Article 124 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

VERBUND AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:

Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)

Language: German
Address: https://www.verbund.com/media/eufdozbd/verbundag-2025-12-31-1-de.xbri

Language: English
Address: https://www.verbund.com/media/13kbtzgc/verbundag-2025-12-31-1-en.xbri

22.04.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Wien
Austria
Internet: www.verbund.com

 
End of News EQS News Service

2313074  22.04.2026 CET/CEST

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