Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|
22.04.2026 13:39:43
EQS-AFR: Verbund AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Verbund AG
/ Release of Financial Reports
VERBUND AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG (ESEF)
Language: German
Address: https://www.verbund.com/media/eufdozbd/verbundag-2025-12-31-1-de.xbri
Language: English
Address: https://www.verbund.com/media/13kbtzgc/verbundag-2025-12-31-1-en.xbri
22.04.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|VERBUND AG
|Am Hof 6A
|1010 Wien
|Austria
|Internet:
|www.verbund.com
|End of News
|EQS News Service
|
2313074 22.04.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Verbund AG
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23.04.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime mittags in Rot (finanzen.at)
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23.04.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX mittags leichter (finanzen.at)
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22.04.26
|ATX Prime aktuell: ATX Prime zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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22.04.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
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22.04.26
|ATX-Handel aktuell: ATX verbucht am Mittwochnachmittag Abschläge (finanzen.at)
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22.04.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime gibt am Mittwochnachmittag nach (finanzen.at)
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22.04.26
|EQS-AFR: Verbund AG: Release of a Financial report (EQS Group)
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22.04.26
|EQS-AFR: Verbund AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
Analysen zu Verbund AG
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|25.03.26
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|RBC Capital Markets
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|UBS AG
|19.03.26
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|05.03.26
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|19.06.24
|Verbund buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.08.23
|Verbund buy
|Baader Bank
|08.07.22
|Verbund buy
|HSBC
|26.05.22
|Verbund buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.21
|Verbund buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.04.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|25.03.26
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|UBS AG
|19.03.26
|Verbund add
|Baader Bank
|05.03.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Verbund verkaufen
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|04.03.24
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.23
|Verbund Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.10.23
|Verbund neutral
|Deutsche Bank AG
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