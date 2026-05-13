EQS-AFR: Verbund AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Verbund AG / Release of Financial Reports

Verbund AG: Release of a Financial report



13.05.2026 / 08:35 CET/CEST

Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.







Report Type: Interim report Q1



Language: German

Address:



Language: English

Address:

VERBUND AG hereby announces that the Interim report Q1 is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.verbund.com/media/vpkjadfw/verbund-zwischenbericht-q1-2026-deutsch-final.pdf Language: EnglishAddress: https://www.verbund.com/media/5uoaeug2/verbund-interim-report-q1-2026-englisch-final.pdf

13.05.2026 CET/CEST

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