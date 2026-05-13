Verbund Aktie

Verbund für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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13.05.2026 08:35:43

EQS-AFR: Verbund AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Verbund AG / Release of Financial Reports
Verbund AG: Release of a Financial report

13.05.2026 / 08:35 CET/CEST
Announcement on the release of an Interim report transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

VERBUND AG hereby announces that the Interim report Q1 is immediately available under the following internet address:

Report Type: Interim report Q1

Language: German
Address: https://www.verbund.com/media/vpkjadfw/verbund-zwischenbericht-q1-2026-deutsch-final.pdf

Language: English
Address: https://www.verbund.com/media/5uoaeug2/verbund-interim-report-q1-2026-englisch-final.pdf

13.05.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Wien
Austria
Internet: www.verbund.com

 
End of News EQS News Service

2326668  13.05.2026 CET/CEST

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