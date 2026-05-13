Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
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13.05.2026 08:35:43
EQS-AFR: Verbund AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Verbund AG
/ Release of Financial Reports
VERBUND AG hereby announces that the Interim report Q1 is immediately available under the following internet address:
Report Type: Interim report Q1
Language: German
Address: https://www.verbund.com/media/vpkjadfw/verbund-zwischenbericht-q1-2026-deutsch-final.pdf
Language: English
Address: https://www.verbund.com/media/5uoaeug2/verbund-interim-report-q1-2026-englisch-final.pdf
13.05.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|VERBUND AG
|Am Hof 6A
|1010 Wien
|Austria
|Internet:
|www.verbund.com
|End of News
|EQS News Service
|
2326668 13.05.2026 CET/CEST
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13.05.26
|EQS-AFR: Verbund AG: Release of a Financial report (EQS Group)