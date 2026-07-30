EQS-AFR: Verbund AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Verbund AG / Release of Financial Reports

Verbund AG: Release of a Financial report



30.07.2026 / 08:50 CET/CEST

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Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG



Language: German

Address:



Language: English

Address:

VERBUND AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.verbund.com/media/1sfoofk5/verbund-halbjahresfinanzbericht-2026-deutsch-final.pdf Language: EnglishAddress: https://www.verbund.com/media/5egl3i51/verbund-half-year-financial-report-2026-englisch-final.pdf

30.07.2026 CET/CEST

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