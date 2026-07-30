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WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409

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30.07.2026 08:50:33

EQS-AFR: Verbund AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Verbund AG / Release of Financial Reports
Verbund AG: Release of a Financial report

30.07.2026 / 08:50 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

VERBUND AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://www.verbund.com/media/1sfoofk5/verbund-halbjahresfinanzbericht-2026-deutsch-final.pdf

Language: English
Address: https://www.verbund.com/media/5egl3i51/verbund-half-year-financial-report-2026-englisch-final.pdf

30.07.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Vienna
Austria
Internet: www.verbund.com
LEI Code: 5299006UDSEJCTTEJS30

 
End of News EQS News Service

2374024  30.07.2026 CET/CEST

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