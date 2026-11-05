Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|
05.11.2026 09:03:51
EQS-AFR: Verbund AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: Verbund AG
/ Release of Financial Reports
VERBUND AG hereby announces that the Interim report Q3 is immediately available under the following internet address:
Report Type: Interim report Q3
Language: German
Address: https://www.verbund.com/media/rn3eut2j/verbund-zwischenbericht-q1-3-2026-deutsch-final.pdf
Language: English
Address: https://www.verbund.com/media/l4jnnt0a/verbund-interim-report-q1-3-2026-englisch-final.pdf
05.11.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|VERBUND AG
|Am Hof 6A
|1010 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.verbund.com
|LEI Code:
|5299006UDSEJCTTEJS30
|End of News
|EQS News Service
|
2428864 05.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Verbund AG
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17:58
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime zeigt sich zum Ende des Freitagshandels leichter (finanzen.at)
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15:58
|Handel in Wien: ATX Prime notiert am Freitagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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12:27
|Handel in Wien: ATX Prime legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
05.11.26
|Börse Wien: ATX sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
05.11.26
|Schwacher Handel: ATX Prime letztendlich mit Abgaben (finanzen.at)
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05.11.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX Prime nachmittags stärker (finanzen.at)
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05.11.26
|Donnerstagshandel in Wien: ATX im Aufwind (finanzen.at)
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05.11.26
|Zuversicht in Wien: Börsianer lassen ATX Prime steigen (finanzen.at)
Analysen zu Verbund AG
|05.11.26
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|29.10.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|17.08.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|29.10.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|17.08.26
|Verbund Equal weight
|Barclays Capital
|19.06.24
|Verbund buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|23.08.23
|Verbund buy
|Baader Bank
|08.07.22
|Verbund buy
|HSBC
|26.05.22
|Verbund buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.21
|Verbund buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.11.26
|Verbund Reduce
|Baader Bank
|10.09.26
|Verbund verkaufen
|Baader Bank
|06.08.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|23.07.26
|Verbund Sell
|UBS AG
|23.07.26
|Verbund Sell
|Deutsche Bank AG
|29.10.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Verbund Hold
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.01.26
|Verbund neutral
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
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