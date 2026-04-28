EQS-AFR: Verve Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Verve Group SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Verve Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



28.04.2026 / 09:08 CET/CEST

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Berichtsart: Jahresfinanzbericht



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:



Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:



Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026

Ort:

Hiermit gibt die Verve Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.04.2026Ort: https://investors.verve.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 27.08.2026Ort: https://investors.verve.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.04.2026Ort: https://investors.verve.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/ Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 27.08.2026Ort: https://investors.verve.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/

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