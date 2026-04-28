Verve Group Aktie
WKN DE: A3D3A1 / ISIN: SE0018538068
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28.04.2026 09:08:53
EQS-AFR: Verve Group SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Verve Group SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Verve Group SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://investors.verve.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026
Ort: https://investors.verve.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://investors.verve.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2026
Ort: https://investors.verve.com/investor-relations/financial-reports-and-presentations/
28.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Verve Group SE
|Humlegårdsgatan 19 A,
|11446 Stockholm
|Schweden
|Internet:
|www.verve.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2316244 28.04.2026 CET/CEST
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