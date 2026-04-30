EQS-AFR: VIDINEXT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: VIDINEXT AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

VIDINEXT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



30.04.2026 / 09:47 CET/CEST

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Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026

Ort:

Hiermit gibt die VIDINEXT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 30.04.2026Ort: https://investors.vidinext.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/04/GB2025-1.pdf Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.04.2026Ort: https://investors.vidinext.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/04/GB2025-1.pdf

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