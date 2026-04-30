tmc Content Group Aktie
WKN DE: A2QQQU / ISIN: CH0557519201
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30.04.2026 09:47:14
EQS-AFR: VIDINEXT AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: VIDINEXT AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die VIDINEXT AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://investors.vidinext.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/04/GB2025-1.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort: https://investors.vidinext.com/wp-content/uploads/sites/2/2026/04/GB2025-1.pdf
30.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VIDINEXT AG
|Poststrasse 24
|6300 Zug
|Schweiz
|Internet:
|http://www.vidinext.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2319038 30.04.2026 CET/CEST
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