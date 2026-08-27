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27.08.2026 11:34:53

EQS-AFR: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: Vienna Insurance GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Veröffentlichung von Finanzberichten
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

27.08.2026 / 11:34 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://group.vig/investor-relations/

Sprache: Englisch
Ort: https://group.vig/en/investor-relations/


Bemerkungen:
VIG Halbjahresfinanzbericht 2026

27.08.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Wien
Österreich
Internet: www.group.vig
LEI Code: 549300JCRU23I1THU176

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2389726  27.08.2026 CET/CEST

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