Vienna Insurance Aktie

Vienna Insurance für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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27.08.2026 11:34:53

EQS-AFR: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: Vienna Insurance GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe / Release of Financial Reports
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Release of a Financial report

27.08.2026 / 11:34 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://group.vig/investor-relations/

Language: English
Address: https://group.vig/en/investor-relations/


Remarks:
VIG Half-Year Financial Report 2026

27.08.2026 CET/CEST
View original content: EQS News

Language: English
Company: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
Schottenring 30
1010 Vienna
Austria
Internet: www.group.vig
LEI Code: 549300JCRU23I1THU176

 
End of News EQS News Service

2389726  27.08.2026 CET/CEST

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