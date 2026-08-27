Vienna Insurance Aktie
WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504
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27.08.2026 11:34:53
EQS-AFR: VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe: Release of a Financial report
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EQS Dissemination of Financial Reports: Vienna Insurance GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
/ Release of Financial Reports
VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://group.vig/investor-relations/
Language: English
Address: https://group.vig/en/investor-relations/
Remarks:
VIG Half-Year Financial Report 2026
27.08.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe
|Schottenring 30
|1010 Vienna
|Austria
|Internet:
|www.group.vig
|LEI Code:
|549300JCRU23I1THU176
|End of News
|EQS News Service
|
2389726 27.08.2026 CET/CEST
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