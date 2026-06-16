Vincorion Aktie
WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014
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16.06.2026 14:06:23
EQS-AFR: VINCORION SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Vincorion SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die VINCORION SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://ir.vincorion.com/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.08.2026
Ort: https://ir.vincorion.com/en
16.06.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|VINCORION SE
|Feldstraße 155
|22880 Wedel
|Deutschland
|Internet:
|https://vincorion.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2347300 16.06.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Vincorion
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16.06.26
|EQS-AFR: VINCORION SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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16.06.26
|EQS-AFR: VINCORION SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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