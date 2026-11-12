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12.11.2026 09:15:31

EQS-AFR: Viscom SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Viscom SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Viscom SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

12.11.2026 / 09:15 CET/CEST
Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Viscom SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:

Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)

Language: German
Date of disclosure: May 12, 2027
Address: https://www.viscom.com/ir/de/veroeffentlichungen-news

Language: English
Date of disclosure: May 12, 2027
Address: https://www.viscom.com/ir/publications-news

Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)

Language: German
Date of disclosure: November 10, 2027
Address: https://www.viscom.com/ir/de/veroeffentlichungen-news

Language: English
Date of disclosure: November 10, 2027
Address: https://www.viscom.com/ir/publications-news

12.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Viscom SE
Carl-Buderus-Str. 9-15
30455 Hannover
Germany
Internet: www.viscom.com
LEI Code: 391200SDLDT1KJVFRV52

 
End of News EQS News Service

2433658  12.11.2026 CET/CEST

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