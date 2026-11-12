EQS-AFR: Viscom SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements

EQS Preliminary announcement financial reports: Viscom SE / Preliminary announcement on the disclosure of financial statements

Viscom SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements



12.11.2026 / 09:15 CET/CEST

Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements transmitted by EQS News - a service of EQS Group.

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Report Type: Quarterly financial report within the 1st half-year (Q1)



Language: German

Date of disclosure: May 12, 2027

Address:



Language: English

Date of disclosure: May 12, 2027

Address:



Report Type: Quarterly financial report within the 2nd half-year (Q3)



Language: German

Date of disclosure: November 10, 2027

Address:



Language: English

Date of disclosure: November 10, 2027

Address:

Viscom SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:Language: GermanDate of disclosure: May 12, 2027Address: https://www.viscom.com/ir/de/veroeffentlichungen-news Language: EnglishDate of disclosure: May 12, 2027Address: https://www.viscom.com/ir/publications-news Language: GermanDate of disclosure: November 10, 2027Address: https://www.viscom.com/ir/de/veroeffentlichungen-news Language: EnglishDate of disclosure: November 10, 2027Address: https://www.viscom.com/ir/publications-news

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