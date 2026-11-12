Viscom Aktie
WKN DE: 784686 / ISIN: DE0007846867
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12.11.2026 09:15:31
EQS-AFR: Viscom SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Viscom SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Viscom SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2027
Ort: https://www.viscom.com/ir/de/veroeffentlichungen-news
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2027
Ort: https://www.viscom.com/ir/publications-news
Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2027
Ort: https://www.viscom.com/ir/de/veroeffentlichungen-news
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 10.11.2027
Ort: https://www.viscom.com/ir/publications-news
12.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Viscom SE
|Carl-Buderus-Str. 9-15
|30455 Hannover
|Deutschland
|Internet:
|www.viscom.com
|LEI Code:
|391200SDLDT1KJVFRV52
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2433658 12.11.2026 CET/CEST
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