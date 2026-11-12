EQS-AFR: Viscom SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Viscom SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Viscom SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



12.11.2026 / 09:15 CET/CEST

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 1. Halbjahres (Q1)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2027

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 12.05.2027

Ort:



Berichtsart: Quartalsfinanzbericht innerhalb des 2. Halbjahres (Q3)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2027

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 10.11.2027

Ort:

Hiermit gibt die Viscom SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 12.05.2027Ort: https://www.viscom.com/ir/de/veroeffentlichungen-news Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 12.05.2027Ort: https://www.viscom.com/ir/publications-news Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 10.11.2027Ort: https://www.viscom.com/ir/de/veroeffentlichungen-news Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 10.11.2027Ort: https://www.viscom.com/ir/publications-news

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