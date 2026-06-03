voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
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03.06.2026 07:30:04
EQS-AFR: voestalpine AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: voestalpine AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die voestalpine AG bekannt, dass der Jahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht gem. § 124 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.voestalpine.com/group/2025-26-jahresfinanzbericht
Sprache: Englisch
Ort: https://www.voestalpine.com/group/2025-26-jahresfinanzbericht
03.06.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|voestalpine AG
|voestalpine-Straße 1
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.voestalpine.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2338238 03.06.2026 CET/CEST
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