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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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11.11.2026 07:30:11

EQS-AFR: voestalpine AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: voestalpine AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
voestalpine AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

11.11.2026 / 07:30 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Halbjahresfinanzberichtes gem. § 125 BörseG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die voestalpine AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG

Sprache: Deutsch
Ort: https://www.voestalpine.com/group/2026-27-h1-bericht

Sprache: Englisch
Ort: https://www.voestalpine.com/group/2026-27-h1-report

11.11.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
4020 Linz
Österreich
Internet: www.voestalpine.com
LEI Code: 529900ZAXBMQDIWPNB72

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2431930  11.11.2026 CET/CEST

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