voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|
11.11.2026 07:30:11
EQS-AFR: voestalpine AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes
|
EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: voestalpine AG
/ Veröffentlichung von Finanzberichten
Hiermit gibt die voestalpine AG bekannt, dass der Halbjahresfinanzbericht ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:
Berichtsart: Halbjahresfinanzbericht gem. § 125 BörseG
Sprache: Deutsch
Ort: https://www.voestalpine.com/group/2026-27-h1-bericht
Sprache: Englisch
Ort: https://www.voestalpine.com/group/2026-27-h1-report
11.11.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|voestalpine AG
|voestalpine-Straße 1
|4020 Linz
|Österreich
|Internet:
|www.voestalpine.com
|LEI Code:
|529900ZAXBMQDIWPNB72
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2431930 11.11.2026 CET/CEST
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