EQS-AFR: voestalpine AG: Release of a Financial report

voestalpine AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:Language: GermanAddress: https://www.voestalpine.com/group/2025-26-h1-bericht Language: EnglishAddress: https://www.voestalpine.com/group/2025-26-h1-report

