12.11.2025 07:30:14

EQS-AFR: voestalpine AG: Release of a Financial report

EQS Dissemination of Financial Reports: voestalpine AG / Release of Financial Reports
voestalpine AG: Release of a Financial report

12.11.2025 / 07:30 CET/CEST
Announcement according to Article 125 BörseG transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

voestalpine AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:

Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG

Language: German
Address: https://www.voestalpine.com/group/2025-26-h1-bericht

Language: English
Address: https://www.voestalpine.com/group/2025-26-h1-report

12.11.2025 CET/CEST
EQS News

Language: English
Company: voestalpine AG
voestalpine-Straße 1
4020 Linz
Austria
Internet: www.voestalpine.com

 
End of News EQS News Service

2227894  12.11.2025 CET/CEST

