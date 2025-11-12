voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|
12.11.2025 07:30:14
EQS-AFR: voestalpine AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: voestalpine AG
/ Release of Financial Reports
voestalpine AG hereby announces that the Financial report (half-year) is immediately available under the following internet address:
Report Type: Financial report (half-year) according to § 125 BörseG
Language: German
Address: https://www.voestalpine.com/group/2025-26-h1-bericht
Language: English
Address: https://www.voestalpine.com/group/2025-26-h1-report
12.11.2025 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|voestalpine AG
|voestalpine-Straße 1
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|www.voestalpine.com
|End of News
|EQS News Service
|
2227894 12.11.2025 CET/CEST
