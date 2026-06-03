voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|
03.06.2026 07:30:04
EQS-AFR: voestalpine AG: Release of a Financial report
|
EQS Dissemination of Financial Reports: voestalpine AG
/ Release of Financial Reports
voestalpine AG hereby announces that the Annual financial report is immediately available under the following internet address:
Report Type: Annual financial report according to § 124 BörseG
Language: German
Address: https://www.voestalpine.com/group/2025-26-jahresfinanzbericht
Language: English
Address: https://www.voestalpine.com/group/2025-26-jahresfinanzbericht
03.06.2026 CET/CEST
|Language:
|English
|Company:
|voestalpine AG
|voestalpine-Straße 1
|4020 Linz
|Austria
|Internet:
|www.voestalpine.com
|End of News
|EQS News Service
|
2338238 03.06.2026 CET/CEST
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