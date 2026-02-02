Voltabox Aktie
WKN DE: A2E4LE / ISIN: DE000A2E4LE9
02.02.2026 16:00:03
EQS-AFR: Voltatron AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Voltatron AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Voltatron AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#zwischenberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 13.05.2026
Ort: https://ir.voltatron.com/en/news-and-publication#interim-reports
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#zwischenberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://ir.voltatron.com/en/news-and-publication#interim-reports
02.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Voltatron AG
|Flößaustraße 22
|90763 Fürth
|Deutschland
|Internet:
|www.voltatron.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2269832 02.02.2026 CET/CEST
