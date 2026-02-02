EQS-AFR: Voltatron AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Voltatron AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen



02.02.2026 / 16:00 CET/CEST

Hiermit gibt die Voltatron AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 13.05.2026Ort: https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#zwischenberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 13.05.2026Ort: https://ir.voltatron.com/en/news-and-publication#interim-reports Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 12.11.2026Ort: https://ir.voltatron.com/mitteilungen-und-publikationen#zwischenberichte Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 12.11.2026Ort: https://ir.voltatron.com/en/news-and-publication#interim-reports

