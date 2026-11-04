Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
|
04.11.2026 07:00:01
EQS-AFR: Vonovia SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Vonovia SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Vonovia SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: April 30, 2027
Address: https://www.vonovia.com/investoren/news-publikationen/ergebnisse-praesentationen
Language: English
Date of disclosure: April 30, 2027
Address: https://www.vonovia.com/en/investors/news-and-publications/results-presentations
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 04, 2027
Address: https://www.vonovia.com/investoren/news-publikationen/ergebnisse-praesentationen
Language: English
Date of disclosure: November 04, 2027
Address: https://www.vonovia.com/en/investors/news-and-publications/results-presentations
04.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Vonovia SE
|Universitätsstraße 133
|44803 Bochum
|Germany
|Internet:
|www.vonovia.de
|LEI Code:
|5299005A2ZEP6AP7KM81
|End of News
|EQS News Service
|
2427518 04.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Vonovia SE
|
09:28
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX startet in der Verlustzone (finanzen.at)
|
09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX notiert zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
04.11.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
04.11.26
|Freundlicher Handel: DAX nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
04.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Mittwochmittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Vonovia SE
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|02.11.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel
|Vonovia SE
|17,28
|1,59%
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