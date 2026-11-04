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04.11.2026 07:00:01

EQS-AFR: Vonovia SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Vonovia SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Vonovia SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

04.11.2026 / 07:00 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Vonovia SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2027
Ort: https://www.vonovia.com/investoren/news-publikationen/ergebnisse-praesentationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2027
Ort: https://www.vonovia.com/en/investors/news-and-publications/results-presentations

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027
Ort: https://www.vonovia.com/investoren/news-publikationen/ergebnisse-praesentationen

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 04.11.2027
Ort: https://www.vonovia.com/en/investors/news-and-publications/results-presentations

04.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vonovia SE
Universitätsstraße 133
44803 Bochum
Deutschland
Internet: www.vonovia.de
LEI Code: 5299005A2ZEP6AP7KM81

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2427518  04.11.2026 CET/CEST

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