EQS-AFR: Vossloh Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Vossloh Aktiengesellschaft / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Vossloh Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



17.06.2026 / 13:48 CET/CEST

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Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)



Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026

Ort:



Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 23.07.2026

Ort:

Hiermit gibt die Vossloh Aktiengesellschaft bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: DeutschVeröffentlichungsdatum: 23.07.2026Ort: https://www.vossloh.com/de/finanzpublikationen Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 23.07.2026Ort: https://www.vossloh.com/en/financial-publications

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