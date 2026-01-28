Vulcan Energy Aktie

Vulcan Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PV3A / ISIN: AU0000066086

28.01.2026 12:33:54

EQS-AFR: Vulcan Energy Resources Limited: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Vulcan Energy Resources Limited / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Vulcan Energy Resources Limited: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

28.01.2026 / 12:33 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Vulcan Energy Resources Limited bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 30.03.2026
Ort: https://v-er.eu/annual-reporting-suite

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 11.09.2026
Ort: https://v-er.eu/annual-reporting-suite

28.01.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vulcan Energy Resources Limited
Unit 1, Level 11, 1 Spring Street
WA 6000 Perth
Australien
Internet: www.v-er.eu

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2267352  28.01.2026 CET/CEST

