EQS-AFR: Vulcan Energy Resources Limited: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

Hiermit gibt die Vulcan Energy Resources Limited bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 30.03.2026Ort: https://v-er.eu/annual-reporting-suite Sprache: EnglischVeröffentlichungsdatum: 11.09.2026Ort: https://v-er.eu/annual-reporting-suite

