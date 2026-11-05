Wacker Neuson Aktie
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
|
05.11.2026 14:49:31
EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: Wacker Neuson SE
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
Wacker Neuson SE hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://wackerneusongroup.com/investor-relations#c658
Language: English
Date of disclosure: November 12, 2026
Address: https://wackerneusongroup.com/en/investor-relations#c5971
05.11.2026 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Wacker Neuson SE
|Preußenstr. 41
|80809 München
|Germany
|Internet:
|www.wackerneusongroup.com
|LEI Code:
|529900RJL86244E1I652
|End of News
|EQS News Service
|
2429382 05.11.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Wacker Neuson SE
|
05.11.26
|EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen (EQS Group)
|
05.11.26
|EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements (EQS Group)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX gibt zum Start des Freitagshandels nach (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Rot (finanzen.at)
|
28.10.26
|Erste Schätzungen: Wacker Neuson SE vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX liegt im Plus (finanzen.at)
|
12.10.26
|Börsianer warten auf Impulse: SDAX am Nachmittag ohne Schwung (finanzen.at)
|
25.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Wacker Neuson SE
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.08.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|28.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|17.04.26
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|26.08.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.05.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.02.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
|23.01.26
|Wacker Neuson Hold
|Warburg Research
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|Wacker Neuson SE
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