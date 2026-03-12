Wacker Neuson Aktie
WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012
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12.03.2026 13:49:33
EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Wacker Neuson SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Wacker Neuson SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://wackerneusongroup.com/investor-relations#c658
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://wackerneusongroup.com/en/investor-relations#c5971
Berichtsart: Konzern-Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://wackerneusongroup.com/investor-relations#c658
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 26.03.2026
Ort: https://wackerneusongroup.com/en/investor-relations#c5971
12.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Wacker Neuson SE
|Preußenstr. 41
|80809 München
|Deutschland
|Internet:
|www.wackerneusongroup.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2290540 12.03.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu Wacker Neuson SE
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12.03.26
|EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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12.03.26
|EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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