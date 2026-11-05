Wacker Neuson Aktie

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WKN DE: WACK01 / ISIN: DE000WACK012

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05.11.2026 14:49:31

EQS-AFR: Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Wacker Neuson SE / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Wacker Neuson SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

05.11.2026 / 14:49 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Wacker Neuson SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres

Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://wackerneusongroup.com/investor-relations#c658

Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.11.2026
Ort: https://wackerneusongroup.com/en/investor-relations#c5971

05.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wacker Neuson SE
Preußenstr. 41
80809 München
Deutschland
Internet: www.wackerneusongroup.com
LEI Code: 529900RJL86244E1I652

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2429382  05.11.2026 CET/CEST

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07.05.26 Wacker Neuson Buy Warburg Research
07.05.26 Wacker Neuson Hold Jefferies & Company Inc.
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Wacker Neuson SE 21,90 -1,57% Wacker Neuson SE

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