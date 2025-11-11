WashTec Aktie
WKN: 750750 / ISIN: DE0007507501
|
11.11.2025 07:00:03
EQS-AFR: WashTec AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
|
EQS Preliminary announcement financial reports: WashTec AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
WashTec AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Annual financial report
Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://ir.washtec.de/finanzberichte/
Language: English
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://ir.washtec.de/en/financial_reports/
Report Type: Financial report (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 04, 2026
Address: https://ir.washtec.de/finanzberichte/
Language: English
Date of disclosure: August 04, 2026
Address: https://ir.washtec.de/en/financial_reports/
Report Type: Annual financial report of the group
Language: German
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://ir.washtec.de/finanzberichte/
Language: English
Date of disclosure: March 26, 2026
Address: https://ir.washtec.de/en/financial_reports/
Report Type: Financial report of the group (half-year/Q2)
Language: German
Date of disclosure: August 04, 2026
Address: https://ir.washtec.de/finanzberichte/
Language: English
Date of disclosure: August 04, 2026
Address: https://ir.washtec.de/en/financial_reports/
11.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|WashTec AG
|Argonstraße 7
|86153 Augsburg
|Germany
|Internet:
|www.washtec.de
|End of News
|EQS News Service
|
2226470 11.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu WashTec AGmehr Nachrichten
Analysen zu WashTec AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|WashTec AG
|41,70
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: ATX könnte Rückenwind bekommen -- DAX ermeut mit Gewinnen erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt könnte positive Impulse Startgewinne mit sich bringen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte fester starten. In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.