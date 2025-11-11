WashTec Aktie
WKN: 750750 / ISIN: DE0007507501
|
11.11.2025 08:20:23
EQS-AFR: WashTec AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
|
EQS Preliminary announcement financial reports: WashTec AG
/ Preliminary announcement on the disclosure of financial statements
WashTec AG hereby announces that the following financial reports shall be disclosed:
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 1st half-year
Language: German
Date of disclosure: May 05, 2026
Address: https://ir.washtec.de/finanzberichte/
Language: English
Date of disclosure: May 05, 2026
Address: https://ir.washtec.de/en/financial_reports/
Report Type: Quarterly/ Interim statement within the 2nd half-year
Language: German
Date of disclosure: November 03, 2026
Address: https://ir.washtec.de/finanzberichte/
Language: English
Date of disclosure: November 03, 2026
Address: https://ir.washtec.de/en/financial_reports/
11.11.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|WashTec AG
|Argonstraße 7
|86153 Augsburg
|Germany
|Internet:
|www.washtec.de
|End of News
|EQS News Service
|
2226472 11.11.2025 CET/CEST
